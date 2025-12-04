لویه و بویراحمد، رئیس جمهور در پانزدهمین سفر استانی خود به کهگیلویه و بویراحمد، و در گفتگوی خبری از تلاش‌های رسانه‌ها تشکر کرد و قول داد دولت تا حد توان در ارائه خدمات به مردم کوتاهی نکند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگ ی از تلاش‌های رسانه‌ها تشکر کرد و قول داد دولت تا حد توان در ارائه خدمات به مردم کوتاهی نکند.

مسعود پزشکیان با قدردانی از تلاش عوامل صدا و سیمای شبکه دنا برای پوشش مطلوب جلسات افزود: از صبح امروز همه عوامل برای پوشش خبرهای نشست با فعالان اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و فرهیختگان دریغ نکردند که جای تشکر دارد.