مسعود پزشکیان، رئیسجمهور در پایان سفر یک روزه به کهگیلویه و بویراحمد از تلاش کارکنان صدا و سیمای این استان برای پوشش مطلوب سفر قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد،رئیس جمهور در پانزدهمین سفر استانی خود به کهگیلویه و بویراحمد، و در گفتگوی خبری از تلاشهای رسانهها تشکر کرد و قول داد دولت تا حد توان در ارائه خدمات به مردم کوتاهی نکند. مسعود پزشکیان با قدردانی از تلاش عوامل صدا و سیمای شبکه دنا برای پوشش مطلوب جلسات افزود: از صبح امروز همه عوامل برای پوشش خبرهای نشست با فعالان اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و فرهیختگان دریغ نکردند که جای تشکر دارد.
معاون اجرایی رئیسجمهور هم گفت: بر اساس نظر سنجی دفتر ریاست جمهوری رضایت مردم از صداوسیمای استان نزدیک به میانگین کشوری و مطلوب است.