به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی یزد، ر گفت‌و‌گو با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: هدف اصلی برگزاری این رویداد، معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی استان به‌عنوان گزینه‌ای مناسب برای هدایای سازمانی عنوان شده است.

عربی افزود: چهار سال پیش این ایده شکل گرفت که صنایع‌دستی یزد با توجه به اصالت و کیفیت خود، می‌تواند جایگزین هدایای مرسوم سازمانی شود.

وی ادامه داد: بسیاری از ارگان‌ها، صنایع و معادن استان نیازمند خرید هدایای رسمی هستند و ما تلاش کردیم این نیاز را به سمت تولیدات بومی هدایت کنیم.

به گفته عربی، در این نمایشگاه ۳۲ برند فعال صنایع‌دستی یزد حضور دارند؛ برند‌هایی که بخش مهمی از تولیدات‌شان بر پایه هنر‌های نساجی سنتی، سفال و سرامیک، مس، چوب و چرم است.

او اظهارکرد: سعی کرده‌ایم مجموعه‌ای از صنایع‌دستی اصیل و بومی استان را عرضه کنیم تا سازمان‌ها بتوانند انتخاب‌های متنوع و باکیفیتی داشته باشند.

این نمایشگاه علاوه بر بازدید عمومی، به صورت تخصصی میزبان نمایندگان صنایع، معادن، اصناف و سازمان‌های مختلف خواهد بود تا امکان خرید هدایای سازمانی از محصولات اصیل یزدی فراهم شود.