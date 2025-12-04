پخش زنده
مجتمع میگوی گمیشان بزرگترین مزرعه پرورش میگو در شمال ایران با اشتغالزایی گسترده و تولید بیش از ۴ هزار تن میگو در سال ، با وجود همسایگی دریا ، اما هر ساله دغدغه تامین آب پایدار را دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مجتمع ۴ هزار هکتاری میگوی گمیشان با ایجاد اشتغال مستقیم ۷۰۰ نفر بزرگترین مزرعه پرورش میگوی شمال کشور است.
به دلیل پسروی دریا تداوم فعالیت در ۶ ماه اول و یا شروع فعالیت در ۶ ماه دوم نیازمند احداث سامانه آبگیر برای انتقال آب از دریاست.
فعال شدن این مزارع در ۶ ماه دوم سال یعنی اینکه بدون صرف حتی یک ریال هزینه، در ایجاد زیرساختهای جدید، تولید اشتغال، گردش مالی و ارزآوری به ۲ تا چند برابر میرسد.