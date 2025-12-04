کشور‌های اسپانیا، ایرلند، هلند، اسلوونی و ایسلند اعلام کردند در اعتراض به حضور رژیم صهیونیستی در مسابقات یورو ویژن، در این مسابقه شرکت نخواهند کرد و آن را تحریم می‌کنند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن به نقل از رسانه‌های انگلیس؛ معترضان به جنایات رژیم اسرائیل در نسل کشی فلسطینیان و مخالفان این رژیم، شیوه تصمیم گیری برای حضور اسرائیل در این مسابقات فرهنگی را ناعادلانه دانستند و تحریم اسرائیل برای حضور در این مسابقه را خواستار شدند.

رسانه‌ها در انگلیس می‌گویند برغم درخواست‌ها برای رأی‌گیری درباره مشارکت اسرائیل، اعضا در عوض مجموعه‌ای جدید از قوانین را برای محافظت از تمامیت مسابقه تصویب کردند.

شبکه تلویزیونی هلندی آوروتروس که در اعتراض به حضور رژیم اسرائیل اعلام کرده است این مسابقه را تحریم می‌کند در بیانیه‌ای اعلام کرد «این شرکت در شرایط فعلی با ارزش‌های عمومی که برای ما ضروری است، سازگار نیست».

شبکه تلویزیونی اسپانیایی آر. تی. وی.‌ای (RTVE) نیز اعلام کرد هیئت مدیره این شبکه سپتامبر گذشته صراحتاْ اعلام کرد که اگر اسرائیل بخشی از یوروویژن باشد، اسپانیا از آن خارج خواهد شد.

رسانه‌ها در انگلیس می‌افزایند خروج این شبکه اسپانیایی به این معناست که RTVE مسابقات پایانی یوروویژن ۲۰۲۶ و همچنین نیمه نهایی و مقدماتی این مسابقات را پخش نخواهد کرد.

برخی صاحب نظران در اروپا می‌گویند رژیم اسرائیل به علت عمق جنایات و نسل کشی در غزه نه تنها منفور مردم اروپاست بلکه در بیش از دو سال جنایت در غزه چهره واقعی اش در میان فعالان فرهنگی و ورزشی نیز آشکار شده است و ورزشکاران و اصحاب هنر نیز تحریم این رژیم را بخشی از مبارزه با نسل کشی اسرائیل علیه فلسطینیان و اعتراض به این رژیم خون ریز و جنگ افروز می‌دانند.

اکنون به نظر می‌رسد اسرائیل در جوامع فرهنگی و هنری اروپا نیز همچون جوامع ورزشی با انزوای شدید مواجه است.