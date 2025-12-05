پخش زنده
تیم کیک جیتسو در مسابقات کشوری ۵ مدال ارزشمند کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ تیم کیکجیتسو آقایان خراسان شمالی با کسب دو نشان نقره و سه مدال برنز در مسابقات کشوری که ۷ و ۹ آذر در خراسان رضوی برگزار شد، بار دیگر توانمندی ورزشکاران بومی استان را به نمایش گذاشت.
سرپرست هیئت انجمن ورزشهای رزمی خراسان شمالی، این موفقیت را حاصل تلاش، همدلی و برنامهریزی مستمر کادر فنی و ورزشکاران دانست.
در این رقابتها عارف رحمانی در وزن ۷۵ کیلو جوانان و امیرعلی عزیزی در وزن ۶۵ کیلو جوانان موفق به کسب نشان نقره شدند. همچنین صادق اکبری در وزن ۸۰ کیلو جوانان، میکائیل محمدی در وزن ۴۵ کیلو نوجوانان و بنیامین قلیزاده در وزن ۵۵ کیلو نوجوانان، هرکدام مدال برنز را به ارمغان آوردند.
این تیم با حضور ۱۳ فایتر و زیر نظر بازرگان پرویزی به عنوان مربی و برات باغچقی به عنوان سرپرست در رقابتها شرکت کرد.