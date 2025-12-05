«مدرسه زندگی» و پویش «هر کلاس یک مهارت» با هدف تقویت مهارت‌های فردی، اجتماعی و علمی دانش‌آموزان در یزد آغاز به کار کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، امروز در تعدادی از مدارس استان یزد دو طرح آموزشی و پژوهشی جدید به‌صورت رسمی افتتاح شد؛ طرح مدرسه زندگی و پویش هر کلاس یک مهارت که هر دو با هدف توانمندسازی علمی، عملی و مهارتی دانش‌آموزان طراحی شده‌اند.

طرحی که کلاس‌های درس را از شکل سنتی خارج کرده و آنها را به فضا‌هایی تبدیل می‌کند که دانش‌آموزان در آن مهارت‌های واقعی زندگی و یادگیری عملی را تجربه می‌کنند.

مدیر دبیرستان متوسطه اول با بیان اینکه این طرح به جذابیت محیط مدرسه می‌افزاید، گفت: تلاش می‌کنیم دانش‌آموزان از بودن در مدرسه لذت ببرند. کلاس‌ها از قالب ثابت خارج شده و با تشکیل گروه‌های چندنفره، فضایی فراهم می‌شود تا یادگیری عمیق‌تر و مشارکتی‌تر اتفاق بیفتد.

به گفته وطنیه، کلاس‌های مدرسه در قالب فضا‌های متنوعی مانند باشگاه خلاقیت، اتاق دورهمی، هوش مصنوعی، سرزمین سرگرمی، سواد مالی و آموزش بیلیارد اجرا می‌شود.

همزمان با این طرح، پویش «هر کلاس یک مهارت» نیز در همین مدارس آغاز شد.

مدیر دبیرستان متوسطه اول درباره این پویش گفت: در این طرح، هر کلاس درس به محلی برای مهارت‌آموزی تبدیل می‌شود و دانش‌آموزان در رشته‌های مورد علاقه خود توانمند می‌شوند.

دهقان افزود: این پویش در قالب شش کلاس مهارتی اجرا می‌شود که شامل فکر و خلاقیت، کافه زبان، بازی و همفکری، فکر و دومینو و چند فعالیت دیگر است.

این دو طرح قرار است با مشارکت دبیران و دانش‌آموزان، کیفیت آموزش و انگیزه تحصیلی را افزایش داده و مدارس استان یزد را به محیطی شاداب، مهارت‌محور و خلاق تبدیل کند.