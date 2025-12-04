پخش زنده
در گردهمایی سراسری معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه که به میزبانی دادگستری کل استان بوشهر برگزار شد، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بر ضرورت ارتقای رویکردهای علمی و عملیاتی در حوزه پیشگیری تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در این مراسم با قدردانی از میزبانی «رئیس کل دادگستری استان بوشهر» و تلاش مجموعه همکاران قضایی استان، از حضور و همراهی معاون اول قوه قضاییه نیز تقدیر کرد و اظهار داشت:با وجود مسئولیتهای گسترده و مشغلههای فراوان، حضور معاون اول محترم قوه قضاییه فرصت ارزشمندی است تا از رهنمودهای راهگشای ایشان بهرهمند شویم.
وی با یادآوری برگزاری گردهمایی سال گذشته در محضر رئیس محترم قوه قضاییه افزود:امسال این افتخار نصیب استان بوشهر شد تا میزبان این رویداد ملی باشیم و در محضر معاون اول محترم قوه قضاییه، مسیر گسترش و تقویت اقدامات پیشگیرانه را با جدیت بیشتری دنبال کنیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به اینکه آسیبهای اجتماعی امروز در همه جوامع به یک نگرانی جدی تبدیل شده است گفت:پیشگیری باید محور اصلی اقدامات ما باشد و در نظام اسلامی قانون و اخلاق دو رکن اساسی هستند که اهمیت این حوزه را دوچندان میکنند.
سه مسئولیت مهم در حوزه پیشگیری
این مقام مسئول، مأموریتهای قوه قضاییه در حوزه پیشگیری را در سه محور تشریح کرد و گفت: محور اول عبارت است از پاسخگو کردن همه دستگاهها و جلوگیری از ترک فعلها.
وی با تأکید بر اینکه استقلال قوه قضاییه تضمینکننده پاسخگویی همه نهادهاست، افزود:منشأ بسیاری از آسیبها، ترک فعل دستگاههاست و قوه قضاییه نباید منتظر گزارش باشد. استفاده از ظرفیتهای سازمان بازرسی، گزارشهای مردمی و سامانه سجام در شناسایی و رفع مشکلات بسیار مؤثر بوده است.
جهانگیر، محور دوم را احقاق حقوق عامه و آگاهسازی جامعه دانست و با اشاره به طرح ملی هر مسجد یک حقوقدان گفت:تقویت آگاهیهای حقوقی مردم، نقش مهمی در صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دارد.
وی با اشاره به محور سوم مبنی بر ارتقای امنیت در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، به برخی مصادیق مهم اشاره کرد و گفت:امنیت اجتماعی، جلوگیری از گسترش حاشیهنشینی و ساختوسازهای غیرمجاز از این مصادیق است و امنیت اقتصادی و مقابله با گرانفروشی و کمفروشی نیز از مصادیق دیگر است.
جهانگیر در ادامه گفت:امنیت فرهنگی و پیشگیری از آسیبهای ناشی از فضای مجازی نیز را باید به این مصادیق اضافه کرد.
وی همچنین با اشاره به برنامههای دانشآموزی، گفت: اجرای طرح «قاضی در مدرسه» و همکاری در سامانه «نماد» نیز مورد تاکید است.
وی افزود: با وجود محدودیت امکانات، معاونتهای اجتماعی سراسر کشور اقدامات ارزشمندی انجام دادهاند که آثار آن در استانها کاملاً مشهود است.
معاون اجتماعی قوه قضاییه با اشاره به تبعات فردی و اجتماعی زندان گفت:زندان مسئله مهمی است، اما مهمتر از آن، پیشگیری و زندانزدایی است تا از شکلگیری آسیبهای ثانویه در خانوادهها جلوگیری شود.
وی در پایان تصریح کرد: برنامههای پیشگیرانه باید مستمر، هدفمند و مبتنی بر آسیبشناسی دقیق باشد. اگر پیشگیری جدی گرفته نشود، مسائل کوچک به بحران و بحرانها به جرم تبدیل خواهند شد.