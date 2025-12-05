پخش زنده
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان گفت: احیای خلیج گرگان یکی از اساسیترین اولویتهای استان و یک ضرورت زیستمحیطی و اقتصادی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، مهیایی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان در میزگرد احیای خلیج گرگان، با تشریح آخرین وضعیت طرح احیا و علاجبخشی خلیج گرگان، این پروژه را یکی از اساسیترین اولویتهای استان دانست و تأکید کرد: در صورت تأخیر در اجرای کامل برنامهها، استان با خطر جدی زیستمحیطی و بروز ریزگردهای شور مواجه خواهد شد.
وی با اشاره به دستور رئیسجمهور فقید، شهید آیتالله رئیسی برای آغاز روند احیا و پیگیریهای انجامشده گفت: ضرورت علاجبخشی خلیج گرگان در دو بخش زیستمحیطی و اقتصادی قابل بررسی است. خلیج گرگان یک پهنه ۶۰ هزار هکتاری است که در صورت خشکشدن، استان را در معرض ریزگردهای شور قرار میدهد و میتواند هم استانهای همجوار و هم جنگلهای هیرکانی را تحتتأثیر قرار دهد.
مهیایی با اشاره به تأثیر شرایط اقلیمی و تغییرات اقلیم گفت: امسال نسبت به بلندمدت حدود ۴۸ درصد و نسبت به سال گذشته حدود ۴۰ درصد کاهش بارندگی داشتهایم. از سوی دیگر، بهدلیل ساخت ۱۸ سد روی رودخانه ولگا توسط روسیه که ۸۰ تا ۸۵ درصد آب دریای خزر را تأمین میکند ورودی آب به دریا کاهش چشمگیری داشته است. مجموعه این شرایط باعث کاهش ورودی آب به خلیج گرگان شده و روند خشکیدگی را تشدید کرده است.
او با بیان اینکه گلستان به دلیل این وضعیت نمیتواند از مزایای «اقتصاد دریا محور» بهرهمند شود، افزود:عمق آب در خلیج به حدی کاهش یافته که امکان پهلوگیری کشتیها در اسکلهای که حدود ۱۰۰ سال پیش فعال بوده، امروز وجود ندارد. افزایش شوری آب باعث توقف بهرهبرداری از ماهیان خاویاری شده؛ استحصالی که امروز به کمتر از یک تا دو درصد گذشته رسیده است.
وی تأکید کرد: از دست رفتن ظرفیت گردشگری جزیره آشوراده نیز یکی دیگر از پیامدهای توقف احیا خواهد بود.
مهیایی گفت: یکی از اقدامات مهم انجامشده، لایروبی ۱۱.۵ کیلومتری کانال آشوراده توسط قرارگاه خاتمالانبیا بود که از سال ۱۴۰۲ بخشی از مشکلات را رفع کرد و به ما یک فرصت سه تا چهار ساله داد تا بتوانیم سایر اقدامات ۱۶گانه علاجبخشی را اجرا کنیم.
به گفته وی، ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار فوریتی از مدیریت بحران کشور و حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان از منابع داخلی سازمان بنادر برای اجرای این لایروبی تخصیص یافته است.
معاون استاندار گلستان افزود: پروژههای زهکشی اراضی منتهی به خلیج حدود ۵۰ درصد پیشرفت دارد. لایروبی رودخانهها و انهار نیز جزو وظایف وزارت نیرو است و بخشی از آن آغاز شده است.
او با تأکید بر اینکه بیشتر اعتبارات این طرحها «ملی» است، توضیح داد: تخصیص اعتبارات در کشور محدود است؛ بهطوری که امسال تنها حدود ۲۰ درصد اعتبارات عمرانی استان تخصیص یافته است. با این حال، پیگیریهای ملی ادامه دارد. ردیف مطالعات پمپاژ برای سال ۱۴۰۴ ابلاغ شده و طبق نامه رئیس مجلس، هزار میلیارد تومان اعتبار برای سال ۱۴۰۵ پیشبینی شده است.
مهیایی تأکید کرد: اگر اعتبارات سال ۱۴۰۵ برای اجرای پمپاژ و سایر برنامههای علاجبخشی تأمین نشود، خلیج گرگان وارد وضعیت بحرانی میشود. برای حفظ این پهنه، پیگیری و حساسیت همه دستگاهها ضروری است.
سفر رئیسجمهور و تمرکز بر احیای خلیج
وی از برنامهریزی برای سفر رئیسجمهور به گلستان خبر داد و افزود: در این سفر، احیای خلیج گرگان در صدر اولویتها قرار دارد. همچنین امیدواریم ردیف اعتباری پروژههای مرتبط مانند تکمیل فاضلاب شهرهای ساحلی نیز تقویت شود. اکنون تنها حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد جمعیت استان تحت پوشش شبکه و تصفیهخانه فاضلاب قرار دارند.
استقرار لایروب دائم در خلیج گرگان قطعی شد
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان، با اشاره به پیگیریهای جدی برای تثبیت روند احیای خلیج گرگان، از قول قطعی برای استقرار یک دستگاه لایروب بهصورت دائم در خلیج خبر داد.
او گفت: در ادامه اقداماتی که برای احیای خلیج انجام شده و قول داده شد که در روزهای آینده یک دستگاه لایروب به صورت دائم در خلیج مستقر شود تا لایروبی محل اتصال کانال آشوراده به دریا را انجام دهد.
معاون استاندار تأکید کرد: این لایروبیِ محل اتصال کانال آشوراده به دریا برای ما یک فرصت ایجاد میکند تا زمانی که مطالعات پمپاژ به پایان برسد و ردیف اعتباری آن در سال ۱۴۰۵ نهایی شود. وقتی پمپاژ آغاز شود، به دلیل افزایش گردش آب، ذرات معلق دیگر رسوب نمیکنند و عملاً رسوبگذاری کانالها متوقف میشود. این موضوع هم باعث افزایش سطح آب میشود و هم نیاز به لایروبیهای سنگین را کاهش میدهد.
وی درباره دستگاه موردنظر توضیح داد: این لایروب مربوط به سازمان دریانوردیِ وزارت راه و شهرسازی است و طبق قول دادهشده، طی روزهای آینده در خلیج مستقر خواهد شد.
مهیایی با تأکید بر ضرورت همراهی دستگاههای ملی گفت: از رسانه ملی هم درخواست داریم که موضوع را جدی پیگیری کند تا سازمان برنامهوبودجه و سازمان بنادر و دریانوردی تعهداتی که دادهاند را عملی کنند. همان دستگاهی که در دوره قبل عملیات لایروبی را انجام داد، باید مجدداً وارد خلیج شود و روند احیا ادامه پیدا کند.