یادواره ۳۴۰ شهید اروندکنار با حضور پرشور اقشار مختلف مردم در یادمان شهدای عملیات والفجر ۸ برگزار شد.
اجرای سرود، تواشیح و نمایشهای آئینی با موضوع دفاع مقدس از جمله برنامههای فرهنگی مراسم بود.
حجتالاسلام والمسلمین موسویفرد نماینده ولیفقیه در خوزستان در این مراسم با تسلیت سالروز رحلت حضرت امالبنین(س) و گرامیداشت یاد عملیات والفجر ۸ گفت: آن روز که رزمندگان از اروند خروشان عبور کردند، جهانیان نیز شگفتزده بودند.
وی افزود: شاخصه مهم شهدا، ارتباط عمیق با خدا و گرهگشایی از کار مردم بود.
او تأکید کرد: مسئولان باید پابهپای شهدا باشند؛ همانگونه که شهدا مشکلات مردم را زمین نگذاشتند، امروز نیز مدیران باید شهیدوار عمل کرده و خود را خادم مردم بدانند.
در ادامه ، سردار پاسدار احمد خادم سیدالشهدا، فرمانده قرارگاه منطقهای کربلا نیروی زمینی سپاه با اشاره به نقش بیبدیل رزمندگان در عملیات والفجر ۸ گفت:
در همین نقطه، ۳۴۰ شهید والامقام از اروند عبور کردند و فاو را به تصرف درآوردند. این یعنی اقتدار نیروهای مسلح و عظمت مردم عزیز.
او افزود: در جنگ ۱۲ روزه، مردم یکپارچه کنار ما بودند؛ خانه و غذای خود را با ما تقسیم کردند و خانوادههای شهدا همیشه آماده پذیرش تکلیف بودهاند.
ما مردم بزرگی داریم.
فرمانده قرارگاه منطقهای کربلا نیروی زمینی سپاه تأکید کرد: این یادواره تجدید میثاقی دوباره با حضرت زهرا(س) و سیدالشهدا(ع) است.