به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جهان شیر سراج الدین گفت: حفظ کاربری، یکپارچگی، ساماندهی و توسعه اراضی حوزه‌های اصلی ماموریتی در جهت مدیریت بر اراضی کشاورزی و واگذاری اراضی برای طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی است.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین وظایف امور اراضی استان حفظ اراضی کشاورزی و پیشگیری از هرگونه تغییرکاربری غیرمجاز است. انجام هر گونه تغییرکاربری در اراضی کشاورزی نیاز به اخذ مجوز از سازمان جهاد کشاورزی دارد که بر این اساس درخواست‌های تغییرکاربری در کمیسیون مربوطه بررسی و براساس ضرورت و نیاز منطقه مجوز صادر که این امر نه تنها باعث ایجاد اشتغال بلکه امکان فراهم کردن سرمایه از سوی مردم و رونق اقتصادی می‌شود.

سراج الدین تصریح کرد: صدور هرگونه مجوز در اراضی مرغوب و حاصلخیز کشاورزی ممنوع است و درخواست‌های تغییرکاربری در اراضی با بازدهی پایین بررسی می‌شوند.

وی در حاشیه بازدید از سه طرح دارای مجوز تغییرکاربری مجتمع کارخانجات صنایع تبدیلی کشاورزی، کارخانه روغن نباتی و تولید قارچ در شهرستان دزفول افزود: طرح کارخانجات صنایع تبدیلی کشاورزی با اجرای چند طرح برنجکوبی، تولید خوراک دام و بسته بندی سبزیجات ضمن اشتغالزایی، صادرات و ارزآوری باعث تبدیل کشاورزی معیشتی به کشاورزی توسعه‌ای و رشد آن شده و طرح کارخانه روغن نباتی با تولید روزانه ۶۰۰ تن باعث رونق اقتصادی و اشتغالزایی مستقیم حدود ۷۰۰ نفر شده است.

جهان شیر سراج الدین گفت: طرح تولید قارچ با تولید سالانه شش هزار و ۴۰۰ تن قارچ، ۵۰ هزار تن کمپوست، هزار تن بذر قارچ و ۶۰ هزار مترمکعب خاک پوششی باعث اشتغالزایی مستقیم ۲۷۰ نفر شده است. با توجه به وضعیت کم آبی کشور و نیاز پایین به آب برای پرورش قارچ، پرورش قارچ را برای تولید پروتئین توجیه می‌کند.