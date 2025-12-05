پخش زنده
دهمین کاروان ترویج بهرهوری کشاورزی با موضوع روز جهانی خاک در ایلخچی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،قاسمزاده رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان اسکو در دهمین کاروان ترویج بهرهوری کشاورزی با اشاره به نقش حیاتی خاک اظهار داشت:خاک بر شرایط هوا و آب تاثیر مستقیم دارد و سلامت آن کلید تحقق امنیت غذایی است.
فرشبافیان مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسکو با تاکید بر محدودیتهای کشت در حریم دریاچه ارومیه گفت:احداث باغات جدید در حاشیه دریاچه ارومیه ممنوع است و تنها امکان اصلاح و جایگزینی باغات موجود وجود دارد.
وی با بیان دستاوردهای استان آذربایجان شرقی در زمینه بهینهسازی مصرف آب افزود:در سال گذشته و همزمان با روز جهانی خاک استان ما به دلیل اجرای موفق پروژههای اصلاح و جایگزینی محصولات با نیاز آبی کم در زمره استانهای برتر کشور معرفی شد.
وی ادامه داد:ثبت شاخصهای مثبت در این زمینه موجب شد شهرستان اسکو نیز به عنوان یکی از پیشتازان این عرصه شناخته شود.
وی افزود:این مراسم با هدف ترویج روشهای پایدار کشاورزی و حفاظت از منابع خاک در محل بخشداری ایلخچی برگزار شد.