به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،قاسم‌زاده رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان اسکو در دهمین کاروان ترویج بهره‌وری کشاورزی با اشاره به نقش حیاتی خاک اظهار داشت:خاک بر شرایط هوا و آب تاثیر مستقیم دارد و سلامت آن کلید تحقق امنیت غذایی است.

فرشبافیان مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسکو با تاکید بر محدودیت‌های کشت در حریم دریاچه ارومیه گفت:احداث باغات جدید در حاشیه دریاچه ارومیه ممنوع است و تنها امکان اصلاح و جایگزینی باغات موجود وجود دارد.

وی با بیان دستاورد‌های استان آذربایجان شرقی در زمینه بهینه‌سازی مصرف آب افزود:در سال گذشته و همزمان با روز جهانی خاک استان ما به دلیل اجرای موفق پروژه‌های اصلاح و جایگزینی محصولات با نیاز آبی کم در زمره استان‌های برتر کشور معرفی شد.

وی ادامه داد:ثبت شاخص‌های مثبت در این زمینه موجب شد شهرستان اسکو نیز به عنوان یکی از پیشتازان این عرصه شناخته شود.

وی افزود:این مراسم با هدف ترویج روش‌های پایدار کشاورزی و حفاظت از منابع خاک در محل بخشداری ایلخچی برگزار شد.