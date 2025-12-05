پخش زنده
معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به فعالیت گسترده انجمنهای علمی در کشور گفت: ۸۶۰۰ انجمن علمی فعال داریم که ستونهای فکری دانشگاههای ایران هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، وحید شالچی در اختتامیه هجدهمین جشنواره بینالمللی حرکت که در دانشگاه تبریز برگزار شد با اشاره به پیشینه علمی و فرهنگی ایران اظهار کرد: در تاریخ علم ایران دو کانون بسیار مهم وجود داشته است ربع رشیدی و دانشگاه جندیشاپور آنچه موجب تداوم فرهنگ و هویت ایرانی شده همین میراث علمی و فرهنگی است.
وی با تاکید بر اهمیت سرمایه انسانی در کشور افزود: ما در کشوری زندگی میکنیم که از نظر منابع طبیعی از جمله هیدروکربنها و کانیها غنی است، اما ارزشمندتر از این منابع سرمایه انسانی است که ایران را حفظ کرده و از همه سختیها عبور داده است.
وی ادامه داد: وظیفه ما این است که خدمات ارزنده جامعه دانشگاهی در سراسر کشور را بشناسیم و معرفی کنیم.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با بیان اینکه هر انجمن علمی یک اتاق فکر برای ایران است گفت: دانشگاه ایرانی بر پایه همین سرمایههای ارزشمند ایستاده و این فعالیتها موجب پویایی آموزش عالی کشور شده است. دانشجویان در آموزش عالی ایران نقش بیبدیلی دارند.
شالچی با اشاره به فعالیت گسترده انجمنهای علمی در کشور گفت: ۸۶۰۰ انجمن علمی فعال داریم که ستونهای فکری دانشگاههای ایران هستند ۱۲۹ هزار فعالیت در سامانه فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ثبت شده است اگر این فعالیتها انجام شدهاند شایسته ارجگذاری هستند.
وی ضمن قدردانی از میزبانی دانشگاه تبریز اظهار امیدواری کرد:بتوانیم انجمنهای علمی را بیش از پیش تقویت کنیم و مهمترین یاور این دانشجویان باشیم.