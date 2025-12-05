چه جمعه‌ها که یک به یک غروب شد، نیامدی چه اشک‌ها که در گلو رسوب شد، نیامدی...

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ جمعه که از راه می‌رسد؛ این شعر، عجیب زبان حال دل‌هایمان می‌شود که:

چه اشک‌ها که در گلو رسوب شد، نیامدی...

خلیل آتشین سخن، تبر به دوش بت شکن

خدای ما دوباره سنگ و چوب شد، نیامدی

برای ما که خسته‌ایم و دلشکسته‌ایم؛ نه

برای عده‌ای ولی چه خوب شد، نیامدی

تمام طول هفته را در انتظار جمعه‌ام

دوباره صبح، ظهر؛ نه غروب شد، نیامدی

العجل یا حضرت باران

العجل!