به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ جمعه که از راه میرسد؛ این شعر، عجیب زبان حال دلهایمان میشود که:
چه جمعهها که یک به یک غروب شد، نیامدی
چه اشکها که در گلو رسوب شد، نیامدی...
خلیل آتشین سخن، تبر به دوش بت شکن
خدای ما دوباره سنگ و چوب شد، نیامدی
برای ما که خستهایم و دلشکستهایم؛ نه
برای عدهای ولی چه خوب شد، نیامدی
تمام طول هفته را در انتظار جمعهام
دوباره صبح، ظهر؛ نه غروب شد، نیامدی
العجل یا حضرت باران
العجل!