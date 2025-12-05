به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در اجرای قانون حفظ آثار ملی، آئین نامه حفاظت از میراث فرهنگی کشور و آیین نامه مدیریت ساماندهی نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی تاریخی منقول، ۲۸ اثر منبت آباده در فهرست آثار ملی منقول ایران به ثبت رسید.

حجت عسکری مجموعه دار این شهرستان با جمع آوری آثار قدیمی منبت که مربوط به دوره صفویه، زندیه، قاجار و معاصر است نسبت به ثبت این مجموعه برای حفظ فرهنگ و اصالت هنر شهرستان آباده اقدام کرد و توانست این آثار را که مجموعه‌ای از جعبه‌های درباری، قاشق‌های افشره خوری، تخته ریسمان، آینه ۹ تکه و قاب عکس است در فهرست آثار ملی ایران ثبت کند.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.