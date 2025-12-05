دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامسر از روستای مازولنگه بازدید و با اهالی این منطقه دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، بهمن سام‌خانیان» در این بازدید که با همراهی بابک مشهدیان (بخشدار مرکزی) و جعفر غنمی (رئیس شورای اسلامی بخش مرکزی) صورت گرفت، بر لزوم توجه ویژه به روستاها و حمایت از تولیدات محلی در چارچوب قانون اساسی تأکید کرد.

وی همچنین حفظ بافت سنتی و ماهیت تولیدی روستا را به عنوان یک جاذبه گردشگری طبیعی مهم خواند.

مهم‌ترین اقدام فوری این بازدید: با توجه به وضعیت نامناسب راه روستا که به عنوان مطالبه اصلی اهالی مطرح شد، دادستان رامسر هماهنگی‌های لازم را با رئیس بنیاد مسکن شهرستان و مدیرکل بنیاد مسکن استان انجام داد تا اقدامات عملی برای آسفالت این مسیر تسریع شود. مقرر شد هفته آینده بازدید دیگری از این روستا صورت گیرد.

جعفر غنمی رئیس شورای بخش مرکزی، در تشریح جزئیات گفت: دادستان و همراهان، کل مسیر روستا را پیاده طی کردند. طرح هادی این روستا در سال ۱۳۹۶ مصوب شده و تا سال ۱۴۰۶ ادامه دارد که انتظار می‌رود در بازنگری، به مطالبات مردم توجه شود.

وی افزود: مردم روستا آمادگی دارند برای آسفالت راه داخل بافت، عقب‌نشینی کنند.

غنمی به دیگر اقدامات انجام‌شده در روستا اشاره کرد و گفت: برقرسانی، رفع حریم برق، سیم‌کشی به کابل و روشنایی انجام شده و محور مواصلاتی ورودی نیز با همت مردم و شورای بخش بازگشایی شده است.

بابک مشهدیان، بخشدار مرکزی، نیز این قبیل بازدیدها را نقطه قوتی برای خدمت‌رسانی بهتر دانست.

روستای مازولنگه با حدود ۱۵۰۰ راس دام سبک و ۲۰۰ راس دام سنگین، قطب تولید در حوزه کشاورزی و دامداری است. اهالی از این بازدید میدانی و پیگیری مشکلات استقبال کردند.