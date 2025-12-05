پخش زنده
تیم نیروی زمینی ارتش در هفتمین بازی از لیگ هاکی روی یخ آقایان، مقابل تیم فلفلهای روسی با نتیجه ۱۳ بر ۲ به پیروزی رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فرشاد مقدسی، رهام میربابایی و امیرعلی اشعرین هر کدام یک و آریا مقدم، عرشیا غفوری، علیرضا رحمانی، آرمان بحری و پارسا جلالی هر کدام دو گل برای تیم نیروی زمینی ارتش به ثمر رساندند و هر دو گل تیم فلفلهای روسی را محمد امین کرهای زد.
در پایان بازی هم امیرعلی اشعرین از تیم نیروی زمینی ارتش و محمد امین کرهای از تیم فلفلهای روسی عنوان تاثیرگذارترین بازیکنان دو تیم را از آن خود کردند.
قضاوت این بازی را که پنجشنبه ۱۳ آذر در پیست یخ آیس باکس ایرانمال برگزار شد؛ امیرحسین رودسرابی، سیامک پورنعمت، صفورا تقی نژاد و النا خرمی نیا برعهده داشتند و هاله ملک مدنی و درسا تفرشی وقایع بازی را ثبت کردند.
در ادامه این رقابتها چهارشنبه ۱۹ آذر تیمهای ام دات آر و آیس استارز به مصاف هم میروند. در جدول رده بندی، تیمهای ام دات آر و نیروی زمینی ارتش با ۹ امتیاز به ترتیب در ردههای اول و دوم جدول جای دارند و تیمهای آیس استارز با ۳ و فلفلهای روسی بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.