به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان مازندران از نجات موفقیت‌آمیز یک فرد گمشده و مصدوم در جنگل‌های شیرین‌رود دودانگه شهرستان ساری خبر داد.

غلامعلی فخاری اشرفی با اعلام این خبر گفت: روز پنج‌شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۴، در ساعت ۱۷:۳۰ گزارشی از مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) استان مبنی بر گمشدگی فردی در جنگل‌های شیرین‌رود و مصدومیت وی در ناحیه ساق پا دریافت شد.

وی افزود: بلافاصله یک تیم سه‌نفره از پایگاه امداد و نجات بین‌جاده‌ای شهید داداشی دودانگه به همراه یک دستگاه آمبولانس به منطقه اعزام شدند.

مدیرعامل هلال‌احمر مازندران با اشاره به سختی عملیات اظهار کرد: نجاتگران پس از حدود دو ساعت جست‌وجو موفق به یافتن فرد حادثه‌دیده شدند. اقدامات اولیه پیش‌بیمارستانی برای وی انجام شد و با توجه به صعب‌العبور بودن مسیر، انتقال مصدوم با همکاری نیروهای محلی و استفاده از دو رأس قاطر تا نقطه امن صورت گرفت.

وی در پایان با تقدیر از عملکرد تیم عملیاتی، بر ضرورت آمادگی و تجهیزات مناسب برای امدادرسانی در مناطق کوهستانی و جنگلی تأکید کرد.