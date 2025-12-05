عشایر منطقه شیرین چشمه ایزدخواست، مسایل و مشکلات خود را با مسوولان در میان گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در جلسه شورای عشایری شهرستان آباده که با حضور مسوولان استانی و شهرستان در منطقه شیرین چشمه ایزدخواست برگزار شد عشایر مشکلات خود را مطرح کردند.

کمبود علوفه در خشکسالی، ضعف آنتن دهی تلفن همراه، ترمیم جاده‌ها و ضرورت ایجاد فرصت‌های اشتغال‌زایی از مهم ترین مشکلات عشایر بود.

بررسی جاده ایزدخواست-حنا به طول ۲۰ کیلومتر، تسریع در زیرسازی و آسفالت این مسیر با همکاری قرارگاه محرومیت زدایی سپاه، راهداری و مشارکت مردمی و تامین قیر مورد نیاز راه‌های عشایری به همت بسیج سازندگی از مواردی بود که در جلسه شورای عشایری آباده مطرح شد.

رفع مشکل آنتن‌دهی، تامین قیر، تکمیل واکسیناسیون دام‌ها، تامین سوخت ماشین آلات راهسازی و تکمیل طرح‌های اسکان عشایری از مصوبات این جلسه بود.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.