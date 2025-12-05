پخش زنده
فرمانده مرزبانی انتظامی کشور گفت: ضروری است در کنار تأمین امنیت به توسعه معیشتی و رفاه آنان نیز توجه ویژه داشته باشیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سردار احمدعلی گودرزی در نشست فصلی فرماندهان مرزبانی استانها در مشهد افزود: مرزنشینان، مرزداران واقعی هستند و بدون مشارکت و همکاری آنان هیچ طرح امنیتی موفق نخواهد بود.
وی افزود: مرزهای جمهوری اسلامی ایران نهتنها خطوط جغرافیایی بلکه خطوط عزت و اقتدار ملی ما هستند، امنیت این مرزها خط قرمز ماست و اجازه نخواهیم داد هیچ تهدیدی، کوچک یا بزرگ، آرامش مرزنشینان را خدشهدار کند.
فرمانده مرزبانی انتظامی با اشاره به تحولات منطقهای و تهدیدات نوظهور بر لزوم بهرهگیری از فناوریهای نوین در پایش و کنترل مرزها تاکید کرد و گفت: امروزه علاوه بر استفاده از روشهای سنتی برای صیانت از مرزها باید با استفاده از سامانههای هوشمند، پهپادهای شناسایی، دوربینهای حرارتی و سامانههای پایش تصویری، اشراف اطلاعاتی خود را بر مرزها کامل کنیم.
سردار گودرزی همچنین با اشاره به اجرای طرحهای جدید برای ارتقای توان رزمی و تجهیزاتی یگانهای مرزی گفت: امسال بیش از پیش مرزهای حساس کشور به سامانههای هوشمند تجهیز شدهاند و این روند با قوت ادامه مییابد.
همچنین در این نشست که با حضور فرماندهان مرزبانی استانهای مرزی و معاونان ستادی آنان برگزار شد، تعدادی از فرماندهان مرزبانی استانها به ارائه گزارشهایی از وضعیت مرزهای تحت پوشش خود پرداختند و موضوعاتی از جمله قاچاق کالا و سوخت، ترددهای غیرمجاز، تحرکات گروههای تروریستی و چالشهای اقلیمی در مناطق مرزی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.