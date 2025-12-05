تصادف خودرو‌های سواری اپتیما و زانتیا در جاده کازرون به کنارتخته، پنج مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرپرست شعبه جمعیت هلال احمر کازرون گفت: در گزارشی مبنی بر تصادف ۲ خودرو اپتیما و زانتیا در کیلومتر ۴۱ جاده کازرون-کنارتخته به هلال‌احمر، نجاتگران به محل حادثه اعزام شدند.

سعید دهقان افزود: نجاتگران اقدامات کمک‌های اولیه را برای پنج مصدوم حادثه انجام و آنان را با همکاری عوامل اورژانس به بیمارستان‌های امام سجاد خشت و ولی عصر کازرون انتقال دادند.

شهرستان کازرون در جنوب غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.