پخش زنده
امروز: -
تصادف خودروهای سواری اپتیما و زانتیا در جاده کازرون به کنارتخته، پنج مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرپرست شعبه جمعیت هلال احمر کازرون گفت: در گزارشی مبنی بر تصادف ۲ خودرو اپتیما و زانتیا در کیلومتر ۴۱ جاده کازرون-کنارتخته به هلالاحمر، نجاتگران به محل حادثه اعزام شدند.
سعید دهقان افزود: نجاتگران اقدامات کمکهای اولیه را برای پنج مصدوم حادثه انجام و آنان را با همکاری عوامل اورژانس به بیمارستانهای امام سجاد خشت و ولی عصر کازرون انتقال دادند.
شهرستان کازرون در جنوب غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.