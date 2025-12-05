هوای کلانشهر اصفهان در آخرین روز هفته در شش منطقه و سه شهر مجاور در وضعیت ناسالم برای همه و به رنگ قرمز است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ایستگاه‌های سنجش فعال منتهی به ساعت هشت صبح جمعه چهاردهم آذرماه با میانگین ۱۳۵ AQI در شرایط نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

همچنین بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه‌های احمدآباد با ۱۵۸، خرازی و کاوه با ۱۵۲، دانشگاه صنعتی اصفهان با ۱۵۳، سپاهان شهر با ۱۵۶ وکردآباد با ۱۷۶ AQI و شهر‌های شاهین شهر با ۱۵۶، خمینی شهر با ۱۷۰ وقهجاورستان با ۱۸۲ AQI در وضعیت ناسالم برای همه و به رنگ قرمز آلودگی هواست

همچنین این شاخص در ایستگاه‌های ۲۵ آبان و ولدان با ۱۲۳، هزار جریب ۱۱۳، فیض ۱۱۸، فرشادی با ۱۲۲، رهنان با ۱۳۲، زینبیه ۱۲۴، پارک زمزم با ۱۳۰ و پروین با ۱۳۳ AQI و شهر‌های مبارکه با ۱۱۰، کاشان با ۱۳۴، علوم پزشکی کاشان با ۱۳۶ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و به رنگ نارنجی است.

این شاخص در صبح آخرین روز هفته پاییزی در ایستگاه میرزاطاهر اصفهان با ۸۷ AQI و در ایستگاه بیمارستان صاحب الزمان شهرضا با ۵۵ AQI در وضعیت قابل قبول است.

اداره کل هواشناسی اصفهان نیز با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرده است که از روز شنبه تا سه‌شنبه (۱۵ تا ۱۸ آذرماه) به دلیل پایداری جو و رکود نسبی، غلظت آلاینده‌ها روند افزایشی خواهد داشت.

بنا بر اعلام اداره کل هواشناسی اصفهان، کاهش کیفیت هوا طی هفته آینده در مناطق مرکزی استان اصفهان، شاهین شهر و میمه، فرودگاه اصفهان، کبوتر آباد، لنجان (زرین شهر)، مبارکه، نجف آباد، اصفهان و برخوار (دولت آباد) ادامه دارد.

هواشناسی اصفهان نسبت به افزایش غلظت آلاینده‌ها، کاهش کیفیت هوا هشدار داده و افزوده است که شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای گروه‌های حساس و در صورت مهار نشدن منابع آلاینده ثابت و متحرک در مناطق پرتردد و صنعتی در حد ناسالم برای همه گروه‌ها (وضعیت قرمز) افزایش خواهد یافت.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO)، اُزن (O ۳)، دی اکسید نیتروژن (NO ۲)، دی اکسید گوگرد (SO ۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM ۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.