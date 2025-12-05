به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ تیم بسکتبال گلنور اصفهان دیشب در دیداری مهیج، توانست «نفت و گاز زاگرس جنوبی جهرم» را در دومین وقت اضافه با نتیجه ۹۶ بر ۹۲ شکست دهد و پنجمین برد فصل را جشن بگیرد.

تیم بسکتبال گلنور اصفهان در چارچوب هفته دهم رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال مردان باشگاه‌های کشور از ساعت ۱۷:۰۰ پنجشنبه در سالن «شهدای مخابرات» اصفهان به مصاف تیم «نفت و گاز زاگرس جنوبی جهرم» رفت و پس از تساوی ۸۰ - ۸۰ در پایان وقت قانونی و وقت اضافه نخست توانست در نهایت با برتری ۹۲ بر ۹۰ در وقت اضافه دوم، پنجمین پیروزی فصل خود را کسب کند.

در دومین وقت اضافه، ۲ تیم که در ابتدای این وقت بر روی امتیاز ۸۰ به تساوی رسیده بودند، اما بازیکنان گلنور عملکرد مؤثرتری به ویژه در ریباند‌ها داشتند و توانستند در نهایت به برتری ۹۶ بر ۹۲ برسند.

با پیروزی دیشب گلنور اصفهان، این تیم به پنجمین برد فصل دست یافت و با ۱۵ امتیاز جایگاه هفتمی خود را تثبیت کرد. نفت و گاز زاگرس جنوبی نیز با ۱۶ امتیاز در رده چهارم جدول قرار گرفت.