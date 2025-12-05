پخش زنده
بیش از صد نفر از اهالی روستای دهشیب فسا، از خدمات رایگان پزشکی بهرهمند شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرپرست شعبه جمعیت هلال احمر فسا گفت: همزمان با اجرای طرح کاروان سلامت، به بیش از ۱۰۰ نفر از شهروندان روستای دهشیب این شهرستان به مدت یک روز خدمات سلامت ارائه شد.
سیدعلی صادق افزود: غربالگری فشارخون و قند خون، خدمات متنوع آموزشی در حوزه سلامت زنان، سلامت روان، امداد و کمکهای اولیه از خدماتی بود که اهالی روستا از آن بهرهمند شدند.
سرپرست شعبه جمعیت هلال احمر فسا بیان کرد: این طرح با هدف ارتقای سلامت عمومی، پیشگیری از بیماریها و خدمت رسانی به اقشار محروم در این روستا اجرا شد.
شهرستان فسا در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.