به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرپرست شعبه جمعیت هلال احمر فسا گفت: همزمان با اجرای طرح کاروان سلامت، به بیش از ۱۰۰ نفر از شهروندان روستای دهشیب این شهرستان به مدت یک روز خدمات سلامت ارائه شد.

سیدعلی صادق افزود: غربالگری فشارخون و قند خون، خدمات متنوع آموزشی در حوزه سلامت زنان، سلامت روان، امداد و کمک‌های اولیه از خدماتی بود که اهالی روستا از آن بهره‌مند شدند.

سرپرست شعبه جمعیت هلال احمر فسا بیان کرد: این طرح با هدف ارتقای سلامت عمومی، پیشگیری از بیماری‌ها و خدمت رسانی به اقشار محروم در این روستا اجرا شد.

شهرستان فسا در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.