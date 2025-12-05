به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ در دیدار مهم هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال عصر امروز جمعه ۱۴ آذر دو تیم سپاهان و فجر سپاسی از ساعت ۱۷ در ورزشگاه نقش جهان به مصاف یکدیگر می‌روند. سپاهان با ۱۸ امتیاز در جایگاه سوم جدول قرار دارد و فجر سپاسی با ۱۵ امتیاز در رتبه هشتم ایستاده است.

در ۱۰ تقابل گذشته دو تیم، سپاهان ۶ پیروزی کسب کرده و فجر سپاسی ۳ بار موفق به شکست سپاهان شده است. تنها یک دیدار نیز با نتیجه مساوی خاتمه یافته است.

سپاهان با توجه به شرایط مناسب جدول و برتری در آمار تقابل‌های اخیر، امیدوار است با هدایت محرم نویدکیا در خانه سه امتیاز را حفظ کند. فجر سپاسی نیز با انگیزه نزدیک شدن به جمع تیم‌های بالای جدول، به دنبال کسب امتیاز از نقش جهان خواهد بود.