به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، فرج‌اله ایلیات معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان با اشاره به آمار سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد: بر اساس بررسی آمار کشوری متوفیان ناشی از حوادث رانندگی در هفت‌ماهه سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، استان سمنان کاهش قابل توجهی را در این حوزه ثبت کرده است.

وی افزود: طبق این آمار، تعداد جان‌باختگان حوادث رانندگی در معابر شهری استان سمنان کاهش ۲۳ درصدی و در محورهای برون‌شهری کاهش ۷ درصدی داشته است .

معاون عمرانی استاندار سمنان این دستاورد را حاصل هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، ارتقای ایمنی راه‌ها، بهبود زیرساخت‌های ترافیکی و افزایش اقدامات پیشگیرانه و نظارتی دانست و تأکید کرد: تداوم این روند کاهشی نیازمند برنامه‌ریزی منسجم، فرهنگ‌سازی و همکاری همه دستگاه‌های مسئول و شهروندان است.