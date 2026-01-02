پخش زنده
معاون استاندار سمنان از کاهش شمار جانباختگان حوادث رانندگی در این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، فرجاله ایلیات معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان با اشاره به آمار سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد: بر اساس بررسی آمار کشوری متوفیان ناشی از حوادث رانندگی در هفتماهه سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، استان سمنان کاهش قابل توجهی را در این حوزه ثبت کرده است.
وی افزود: طبق این آمار، تعداد جانباختگان حوادث رانندگی در معابر شهری استان سمنان کاهش ۲۳ درصدی و در محورهای برونشهری کاهش ۷ درصدی داشته است .
معاون عمرانی استاندار سمنان این دستاورد را حاصل هماهنگی بین دستگاههای اجرایی، ارتقای ایمنی راهها، بهبود زیرساختهای ترافیکی و افزایش اقدامات پیشگیرانه و نظارتی دانست و تأکید کرد: تداوم این روند کاهشی نیازمند برنامهریزی منسجم، فرهنگسازی و همکاری همه دستگاههای مسئول و شهروندان است.