به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان در نشست خبری پیش از بازی عصر امروز مقابل فجر سپاسی گفت: بازی خیلی مهمی وسختی را مقابل تیم فوتبال فجر سپاسی داریم.

محرم نوید کیا افزود: باوجود اینکه آقای قربانی سال اولی است که بعنوان سرمربی تیم فجر سپاسی در لیگ برتر حضور دارند از ساختار دفاعی وهجومی خوبی برخوردار است.

وی گفت: همچنین این تیم منضبط هستند و به طور قطع بازی خوبی را به نمایش می‌گذارند.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان تاکید کرد: امروز بازی برای ما خیلی سخت پیش خواهد رفت و قبل از شروع لیگ هم یک بازی با این تیم داشتیم که در آن بازی این تیم نشان داد تیم منضبطی است.

محرم نوید کیا افزود: امیدواریم بتوانیم سعی کنیم بازی خوبی مقابل حریف داشته باشیم و نتیجه خوبی بگیریم واز هواداران تقاضامندم از بازیکنان حمایت کنند تا بازی با کیفیتی را به نمایش بگذاریم.