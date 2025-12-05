مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس گفت: دوربین‌های برد بلند هرگونه تحرک مشکوک منجر به تخریب، تصرف زمین‌های تالابی و یا تخلیه غیرمجاز پسماند را ثبت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس گفت: مرحله جدید پایش‌های محیط زیست و تالاب‌های فارس با بهره‌گیری از فناوری‌های نو و رصد لحظه‌ای با دوربین‌های برد بلند، ضریب حفاظتی مناطق تحت مدیریت را در برابر تخریب و تصرف افزایش داد.

لیلا تاج‌گردون افزود: نصب و راه‌اندازی این دوربین‌ها در حاشیه تالاب‌ها، گامی راهبردی برای جبران کمبود نیروی محیط‌بان و ارتقای سطح نظارت بر عرصه‌های طبیعی است.

وی بیان کرد: به وسیله این دوربین‌ها، امکان رصد و پایش شبانه‌روزی و برخط فراهم می‌شود و تصاویر ارسالی این سامانه به صورت هم زمان در ستاد اداره کل و واحد‌های شهرستانی تابعه قابل رویت و پایش است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس گفت: این سامانه هرگونه تحرک مشکوک منجر به تخریب، تصرف زمین‌های تالابی و یا تخلیه غیرمجاز پسماند را ثبت می‌کند.