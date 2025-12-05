به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خمینی‌شهر گفت: عصر دیروز با اعلام گزارش گرفتار شدن یک جوان در دکل ۶۳KV فشارقوی واقع در بلوار خلیج‌فارس امدادگران ایستگاه‌های شماره یک، ۲ و ۳ با امکانات و تجهیزات کامل و تشک نجات به محل حادثه اعزام شدند.

حجت‌الله کارگران افزود: ماموران آتش‌نشانی پسر جوان که روی دکل ۶۳KV فشارقوی گرفتار شده است به نقطه امن هدایت کردند.