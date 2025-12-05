بازگشت هوای قابل‌تنفس و کم آلاینده به گستره استان سمنان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، کیفیت هوای شهر‌های سمنان، شاهرود، گرمسار و ایوانکی صبح امروز جمعه چهاردهم آذر ماه با کاهش آلاینده‌های جوی، در زرد «قابل قبول» قرار گرفت.

کیفیت هوای دامغان نیز سبز «پاک» است.

سمنان و ایوانکی و گرمسار در روز‌های قبل با حضور در فهرست هشدار‌های قرمز و نارنجی هوای ناسالم داشتند.

در شهر‌های با وضعیت قرمز همه گروه‌ها و در شهر‌های با وضعیت نارنجی، سالمندان، کودکان، بانوان باردار و بیماران قلبی و ریوی باید از تردد‌های غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.

همچنین انجام فعالیت‌های ورزشی در فضای باز تا بهبود شرایط توصیه نمی‌شود و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای نیز در صورت بروز علائم باید از ماسک مناسب استفاده کنند و در محیط بسته بمانند.شاخص کیفیت هوا معیاری برای تعیین روزانه وضعیت هوا و میزان ارتباط آن با سلامت افراد است که به ترتیب از صفر تا ۵۰ در شرایط پاک یا سبز، ۵۱ تا ۱۰۰ در شرایط قابل قبول یا زرد، ۱۰۱ تا ۱۵۰ در شرایط نارنجی یا ناسالم برای گروه حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ در شرایط قرمز یا ناسالم برای همه، ۲۰۱ تا ۳۰۰ در شرایط بنفش یا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ در شرایط ارغوانی یا خطرناک تعریف شده است.