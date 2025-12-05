مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: پادکست «کُجامُجا»؛ داستان نمایشی جذاب و علمی برای کودکان و نوجوانان است که به تازگی رونمایی شده است.

آقای علامتی گفت: این مجموعه که با هدف توسعه عدالت آموزشی و آشنایی نسل نو با علوم نوپدید، با مشارکت اساتید برجسته تولید شده و به‌زودی در دسترس همه کودکان سراسر کشور قرار می‌گیرد.

وی افزود: این اثر صوتی در راستای سیاست‌های دولت برای توسعه عدالت آموزشی و گسترش دسترسی کودکان به محتوای علمی روزآمد تولید شده است.

مدیرعامل کانون پرورش فکری گفت: مجموعه «کُجامُجا» در سیزده قسمت منتشر شده و بزودی بر این مجموعه اضافه خواهد شد و آن را متناسب با نیاز‌های نسل جدید گسترش دهیم تا علوم نوپدید برای کودکان و نوجوانان جذاب و قابل فهم شود.

وی با اشاره به نیاز نسل امروز به آشنایی با علوم نوپدید افزود: امروز کودکان و نوجوانان علاوه بر محتوای فرهنگی و هنری، به آموزش‌های علمی در قالب‌های جذاب و قابل فهم نیاز دارند.

علامتی گفت: پادکست «کُجامُجا» دقیقاً با همین رویکرد طراحی شده و نام آن نیز براساس فضای کودکانه و نیاز مخاطب انتخاب شده است.

وی افزود: این مجموعه توسط مرکز تجربیات کانون و با همراهی اساتید علمی و بهره‌گیری از روش‌های خلاقانه و هنری تهیه شده و در نهایت در قالب یک مجموعه صوتی قابل استفاده برای همه کودکان تبدیل شده است.

حامد علامتی با اشاره به این که پادکست «کُجامُجا» نمونه‌ای از حرکت تازه کانون پرورش فکری در مسیر تولید محتوای علمی خلاقانه است، گفت: این مجموعه می‌تواند نقش مؤثری در افزایش انگیزه علمی، ارتقای سواد رسانه‌ای و دسترسی عادلانه کودکان به آموزش داشته باشد و این مسیر را با جدیت دنبال خواهیم کرد.

به گفته علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پادکست «کُجامُجا» به صورت رایگان از طریق سایت این مرکز فرهنگی به نشانی (kpf.ir) منتشر می‌شود تا علاقمندان، حتی در دوردست‌ترین نقاط کشور، از آن بهره‌مند شوند.