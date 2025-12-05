به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ علیرضا زمانپور افزود: روز گذشته با تلاش امیرحسین قاسمی و ابوالفضل عباسی از نیرو‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی شهرستان اردستان، این بانوی کهنسال که دچار ایست قلبی و تنفسی شده بود، پس از انجام عملیات احیای قلبی ریوی پیشرفته به زندگی بازگشت.

وی افزود: این بیمار برای ادامه مراقبت و درمان به بیمارستان شهیدبهشتی اردستان منتقل شد.