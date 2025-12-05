پخش زنده
نظارت بر عرصه «مد و لباس» کشور باید بر پایه فرهنگ، هویت و ارزشهای ایرانی ـ اسلامی باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دبیر ستاد ملی مد و لباس کشور در حاشیه نمایشگاه ملی صنعت پوشاک و نساجی در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی مشهد گفت: ضرورت دارد، طراحان برای خلق لباسهایی با نمادها و مفاهیم فرهنگی ملی تشویق شوند.
محسن گرجی افزود: توجه به معناسازی در طراحی لباس میتواند برگ برندهای برای رقابت محصولات ایرانی در بازارهای داخلی و بینالمللی باشد.
صنعت مد و لباس باید به سمت ایجاد صنعتی منسجم و بومی حرکت کند
وی گفت: نظارت دقیق بر فرایند طراحی و عرضه پوشاک برای اطمینان از رعایت هنجارهای فرهنگی و اجتماعی کشور در دستور کار قرار دارد، هدف این ستاد نیز ساماندهی زنجیره تولید پوشاک از طراحی تا توزیع است، صنعت مد و لباس نباید فقط ظاهری و تزئینی باشد بلکه باید به سمت ایجاد صنعتی منسجم و بومی حرکت کند.
رئیس ستاد ملی مد و لباس کشور گفت: مد باید به عنوان عرصهای فرهنگی، هنری و صنعتی دیده شود نه اینکه صرفاً الگوبرداری از مدلهای وارداتی باشد.
گرجی کشف استعدادهای جدید، تقویت رقابت میان طراحان داخلی و ترویج مد ایرانی را از اهداف اصلی این ستاد برشمرد و گفت: با تقویت ظرفیت تولید داخلی و مقابله با واردات غیرقانونی، میتوان به پایداری و رونق بازار پوشاک کشور کمک کرد.
نمایشگاه تخصصی صنعت نساجی، پوشاک و منسوجات خانگی از ۱۲ تا ۱۵ آذرماه ۱۴۰۴ در سالن فردوسی نمایشگاه بین المللی مشهد دایر است و علاقهمندان میتوانند از ساعت ۱۶ تا ۲۱ از غرفهها بازدید کنند.