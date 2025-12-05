به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مهدی آخوندی، کارشناس اداره کل هواشناسی استان قزوین، با اعلام این خبر گفت: این پایداری و سکون جو می‌تواند منجر به انباشت آلاینده‌های جوی در مناطق صنعتی و پرتردد استان شود.

وی همچنین اظهار داشت: برای امروز و فردا در برخی مناطق استان افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان در ادامه گفت: از اواخر وقت روز یکشنبه، به تدریج با نزدیک شدن امواج ناشی از یک سامانه بارشی، شاهد افزایش ابر خواهیم بود و برای روز دوشنبه، در بعضی ساعات بارش باران و در ارتفاعات بارش باران و برف انتظار می‌رود.

آخوندی تاکید کرد: شهروندان به‌ویژه در مناطق صنعتی و مرکزی استان در روز‌های آینده، احتمال افزایش غلظت آلاینده‌ها را مدنظر داشته باشند و توصیه می‌شود گروه‌های حساس از تردد غیرضروری در این مناطق خودداری کنند.