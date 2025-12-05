پخش زنده
کارشناس اداره کل هواشناسی استان قزوین، از وضعیت نسبتاً پایدار جوی در آسمان استان تا روز یکشنبه هفته آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مهدی آخوندی، کارشناس اداره کل هواشناسی استان قزوین، با اعلام این خبر گفت: این پایداری و سکون جو میتواند منجر به انباشت آلایندههای جوی در مناطق صنعتی و پرتردد استان شود.
وی همچنین اظهار داشت: برای امروز و فردا در برخی مناطق استان افزایش ابر پیشبینی میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان در ادامه گفت: از اواخر وقت روز یکشنبه، به تدریج با نزدیک شدن امواج ناشی از یک سامانه بارشی، شاهد افزایش ابر خواهیم بود و برای روز دوشنبه، در بعضی ساعات بارش باران و در ارتفاعات بارش باران و برف انتظار میرود.
آخوندی تاکید کرد: شهروندان بهویژه در مناطق صنعتی و مرکزی استان در روزهای آینده، احتمال افزایش غلظت آلایندهها را مدنظر داشته باشند و توصیه میشود گروههای حساس از تردد غیرضروری در این مناطق خودداری کنند.