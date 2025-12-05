پخش زنده
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: کهگیلویه و بویراحمد، در اولویت ویژه توسعه ارتباطات قرار میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست شورای برنامهریزی استان که با حضور رئیس جمهور برگزار شد گفت: نگاه عدالتمحور دولت سبب شده کهگیلویه و بویراحمد، در اولویت ویژه توسعه ارتباطات قرار گیرد.
سیدستار هاشمی افزود: کهگیلویه و بویراحمد سرشار از موهبتهای الهی است و ظرفیتهای فراوانی در حوزههای مختلف دارد که بخشی از آنها بالفعل شده و بخش عمدهای همچنان بالقوه باقی مانده است.
هاشمی ادامه با بیان اینکه طی سالهای گذشته زیرساختهای ارتباطی استان کمتر مورد توجه قرار گرفته بود اضافه کرد: با تأکید رئیسجمهور، توسعه این زیرساختهای مخابراتی کهگیلویه و بویراحمد در دستور کار ویژه وزارت ارتباطات قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه: امروز اقتصاد دیجیتال در همه شئون زندگی مردم از سلامت تا آموزش و گردشگری نقشآفرین است گفت: اگر زیرساختهای ارتباطی استان به سطح مطلوب و تراز کشور برسد، آثار آن در زندگی و اقتصاد مردم ملموس خواهد بود.