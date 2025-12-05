پخش زنده
مدیر تعاون روستایی لرستان از توزیع ۹۰ هزار نهادهی دامی در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛غلامعلی فتحی گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۹۰ هزار تن انواع نهادههای دامی در استان توزیع شده است.
مدیرتعاون روستایی لرستان افزود:این نهادهها شامل ذرت، کنجاله سویا، سبوس و جو بوده که از طریق اتحادیههای دامداران ،مرغداران و شرکتهای تعاونی دامداری در شهرستانهای استان تأمین و توزیع شده است.
وی بیان کرد:میزان توزیع نهادههای دامی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۱۲ درصد افزایشیافته و این روند همچنان ادامه دارد.