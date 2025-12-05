هواشناسی برای مرکز و شمال استان بارش باران،رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، برخی نقاط گردوخاک، در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش برف پیش بینی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، اداره کل هواشناسی استان برای ارتفاعات مرکزی و شمال استان کرمان بارش برف و باران برای امروز و فردا پیش بینی کرد.

همچنین اداره کل مدیریت بحران استان اعلام کرد با توجه به پیش بینی هواشناسی اختلال در تردد جاده‌ای، احتمال آب‌گرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب، وقوع صاعقه، لغزندگی جاده‌های کوهستانی و گردنه‌های سردسیر به دلیل بارش برف، احتمال ریزش سنگ، خسارت به سازه‌های موقت و آسیب به محصولات کشاورزی پیش بینی می شود.

توصیه‌ شده است احتیاط در مسافرت‌های جاده‌ای خصوصاً در نواحی کوهستانی،پرهیز از قرار گرفتن در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها،احتیاط در فعالیت‌های کوه‌نوردی،خودداری از چرای دام و تردد عشایر در نواحی مرتفع و حاشیه رودخانه‌ها،لایروبی دهانه پل‌ها، کانال‌ها و آب‌روها،تسریع در برداشت محصولات کشاورزی مد نظر شهروندان و مسئولان باشد و اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهند.

فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی و امدادی جهت پیشگیری از خسارات احتمالی آمادگی لازم را داشته باشند.