به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، الینا والتونن، رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا، در مراسم افتتاحیه شورای سالانه وزرای این سازمان در وین گفت که این سازمان؛ ماموریت آماده‌سازی ماموریت‌های حفظ صلح در اوکراین پس از جنگ را به این سازمان داده است.

؛در نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا حدود ۴۰ وزیر امور خارجه شرکت داشتند. دیپلمات‌های ارشد روسیه و ایالات متحده در این نشست حضور نداشتند..

ایگنازیو کاسیس، وزیر امور خارجه سوئیس و رئیس جدید سازمان امنیت و همکاری اروپا، آمادگی سازمان امنیت و همکاری اروپا را برای آماده‌سازی ماموریت نظارتی جهت نظارت بر آتش‌بس احتمالی در اوکراین اعلام کرد.

وی با اشاره به آینده سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت: "امید زیادی وجود دارد که این سازمان همچنان خود را به عنوان بستری برای گفتگو ارائه دهد."

الینا والتونن رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت: هنوز آتش‌بس برقرار نشده است، "اما ما آماده‌ایم." در حال حاضر عدم قطعیت زیادی در مورد مذاکرات صلح اوکراین وجود دارد. "ما برای احتمالات مختلف آماده‌ایم."

والتونن با اشاره به سند تأسیس CSCE (کنفرانس امنیت و همکاری در اروپا)، سازمان سلف OSCE ، اظهار داشت که روسیه تمام اصول قانون نهایی هلسینکی را در اوکراین نقض می‌کند.

بئاته ماینل-رایزینگر، وزیر امور خارجه اتریش در این نشست ابراز اطمینان کرد که سازمان امنیت و همکای اروپا می‌تواند "در صورت وجود اراده سیاسی" صلح را در اوکراین به طور پایدار تضمین کند. "ما می‌خواهیم این جنگ خونین پایان یابد، اما این نباید صرفاً مکثی قبل از حمله بعدی روسیه باشد."

وزیر خارجه اتریش گفت: «ما بیش از هر زمان دیگری به سازمان امنیت و همکاری اروپا نیاز داریم.» سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز مانند سایر سازمان‌های بین‌المللی با موانع جدی روبرو است.

یوهان وادفول، وزیر امور خارجه آلمان، در وین گفت که روسیه هیچ نشانه‌ای از پایان جنگ علیه اوکراین نشان نمی‌دهد. برعکس، ولادیمیر پوتین، ، در حال تشدید لفاظی‌های خود علیه اروپا است. «روسیه تحت رژیم فعلی خود یک کشور صلح‌جو نیست.» جنگ تجاوزکارانه علیه اوکراین نیز علیه نظم امنیتی اروپا است.

رادوسلاو سیکورسکی، وزیر امور خارجه لهستان، با ابراز اظهارات مشابهی در این نشست تاکید کرد: «روسیه امروز در جهت مخالف حرکت می‌کند.» این کشور سرکوبگرتر و تهاجمی‌تر از اتحاد جماهیر شوروی در دهه ۱۹۷۰ است.

آندری سیبیها، وزیر امور خارجه اوکراین، که در شورای وزیران سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز شرکت داشت، در پلتفرم X نوشت: "بازگرداندن صلح پایدار و امنیت تضمین شده در اوکراین، مسئله جنگ و صلح در اروپا است."

پیتر سیارتو، وزیر امور خارجه مجارستان، از مواضع اروپا انتقاد کرد و گفت : "واکنش اروپا به این جنگ یک شکست کامل است."

در این نشست سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، به وین سفر نکردند. این بدان معناست که سازمان امنیت و همکاری اروپا نقش مهمی در تلاش‌های دیپلماتیک جاری برای یافتن راه‌هایی برای پایان دادن به جنگ ایفا نمی‌کند.

لکساندر گروشکو، معاون وزیر امور خارجه و نماینده روسیه در سخنرانی خود از عدم نتیجه در جلسه شورای وزیران سازمان امنیت و همکاری اروپا و فضای رویارویی ابراز تاسف کرد و گفت: «سازمان امنیت و همکاری اروپا به ابزاری برای جنگ ترکیبی و اجبار تبدیل شده است.»

از نظر بنجامین حداد، وزیر امور اروپایی فرانسه، عدم شرکت لاوروف در شورای وزیران سازمان امنیت و همکاری اروپا نشان می‌دهد که «روسیه به سادگی به دیپلماسی پشت می‌کند».

او همچنین اظهار داشت که روسیه امروز تمام اصول هلسینکی را نقض می‌کند.

در میان شرکت‌کنندگان، کاجا کالاس، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجه و سیاست امنیتی،در شبکه اجتماعی ایکس خود نوشت: «اتحادیه اروپا مسیر خود را ادامه خواهد داد. تنها فشار بیشتر بر روسیه و حمایت بیشتر از اوکراین، موازنه قدرت را تغییر خواهد داد.»

«اروپا باید در نهایت در مورد وضعیت امنیتی از واکنش به عمل تغییر کند.»



سوئیس ریاست سازمان امنیت و همکاری اروپا را از فنلاند به مدت یک سال از ژانویه به عهده خواهد گرفت.



سازمان امنیت و همکاری اروپا با ۵۷ کشور عضو، بزرگترین سازمان امنیتی منطقه‌ای است.