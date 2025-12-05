پخش زنده
استاندار مازندران از همبستگی مردم ایران در خاموش کردن آتش جنگلهای مرزنآباد تقدیر کرد و نوشت: آنچه در الیت دیدیم، صحنهای بود از تولد دوباره ایرانِ همدل.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، استاندار مازندران در پیامی رسمی، از همبستگی بینظیر مردم ایران در خاموشی آتشسوزی جنگلهای الیت مرزنآباد و سایر نقاط استان قدردانی کرد و این رخداد را صحنهای از تولد دوباره ایرانِ همدل و مهربان دانست.
مهدی یونسی رستمی با اشاره به حضور نیروهای مردمی، داوطلبان، آتشنشانان، محیطبانان، ارتش، بسیج و هلالاحمر از سراسر کشور، این همدلی را برگ زرینی در تاریخ ایران توصیف کرد و نقش پرواز بالگردها و هواپیماهای ایلیوشین در مهار آتش را «نماد همافزایی دولت و ملت» خواند.
متن پیام استاندار مازندران به شرح ذیل است:
بسمالله الرحمن الرحیم
مردم شریف، نجیب و همدل ایران.
در روزهایی که شعلههای سهمگین آتش بر جنگلهای الیت مرزنآباد شهرستان چالوس و دیگر نقاط استان میتاخت، و با توجه به شیب بسیار زیاد و توپوگرافی دشوار منطقه، عملیات اطفای حریق از سختترین و نفسگیرترین مأموریتها بود، اما اتفاقی رخ داد که باید در تاریخ این سرزمین ثبت شود؛ ایران به یاری ایران آمد.
از کردستان و آذربایجان تا خوزستان، اصفهان، کرمان، تهران و خراسان، نیروهای مردمی، جوانان داوطلب، کوهنوردان، آتشنشانان، محیطبانان، بسیج، ارتش، هلالاحمر، گروههای امدادی و رسانهها خود را در کوتاهترین زمان ممکن به قلب حادثه رساندند.
با بسیج همه امکانات و تجهیزات کشور در کمترین زمان ممکن، از بالگردهای اطفای حریق و پهپادهای پایش تا تیمهای تخصصی امداد زمینی و با پروازهای مستمر هواپیماهای ایلوشین که آسمان مازندران را به صحنهای از امید بدل کردند، تنها آتش خاموش نشد.
بلکه جانی دوباره در رگهای همبستگی و مهربانی ایرانی جاری شد.
جوانی از کردستان گفت: «آتش شاید شاخه بسوزاند، اما ریشه مهر این سرزمین را نه.»
و جوانی از آذربایجان گفت: «ما فقط درخت نجات ندادیم؛ ما ایران را زندگی کردیم.»
آنچه در الیت دیدیم، فقط تلاش برای خاموش کردن آتش نبود؛ صحنهای بود از تولد دوباره ایرانِ همدل، ایرانِ مهربان.
از طرف مردم مازندران، از طرف درختانی که دوباره خواهند رویید، و از طرف کودکی که فردا در همین جنگل نفس خواهد کشید، به شما مردم ایران میگویم: سپاس ایرانِ مهربان.
مهدی یونسی رستمی
استاندار مازندران