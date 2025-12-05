بهرهبرداری از بزرگترین دریاچه آسفالت طبیعی جهان در ونزوئلا
دولت ونزوئلا در راستای توسعه زیرساختهای ملی و استفاده از ظرفیتهای عظیم انرژی کشور، طرح جامع بهرهبرداری از دریاچه "گوانوکو" در ایالت سوکره را تصویب کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما
از کاراکاس، دولت ونزوئلا در راستای توسعه زیرساختهای ملی و استفاده از ظرفیتهای عظیم انرژی کشور، طرح جامع بهرهبرداری از دریاچه "گوانوکو" در ایالت سوکره را تصویب کرد. این دریاچه که بزرگترین ذخیره آسفالت طبیعی در جهان محسوب میشود، قرار است با جذب سرمایهگذاریهای داخلی و بینالمللی، موتور محرک پروژههای عمرانی ونزوئلا شود.
دلسی رودریگز، معاون اجرایی رئیسجمهور ونزوئلا، از تصویب یک طرح راهبردی توسط نیکولاس مادورو خبر داد که هدف آن فعالسازی مجدد یکی از ارزشمندترین منابع معدنی این کشور است.
رودریگز در کانال تلگرامی خود نوشت: رئیسجمهور مادورو "طرح جامع بهرهبرداری و استفاده از دریاچه گوانوکو" را که توسط وزارت نفت ارائه شده بود، تأیید کرد. این طرح راه را برای امضای توافقنامههای مهم سرمایهگذاری ملی و بینالمللی در بزرگترین دریاچه آسفالت جهان هموار میکند.
معاون رئیسجمهور ونزوئلا با یادآوری کیفیت بینظیر این محصول استراتژیک خاطرنشان کرد: آسفالت ونزوئلا که روزگاری برای سنگفرش کردن خیابانهای نیویورک، واشنگتن و پاریس مورد استفاده قرار میگرفت، اکنون در خدمت مردم ونزوئلا و پروژههای اجتماعی دولت مانند طرح "خیابانت را درست کن" و "طرح سقف اشتراکی" قرار خواهد گرفت. وی تأکید کرد که منابع انرژی ونزوئلا باید پیشران توسعه ملی و رفاه مردم این کشور باشد.
دریاچه گوانوکو واقع در ایالت سوکره (شرق ونزوئلا)، یکی از پدیدههای نادر زمینشناسی است که حجم عظیمی از قیر خالص را در خود جای داده است. کارشناسان این دریاچه را یکی از بزرگترین ذخایر معدنی قیر در سطح کره زمین میدانند.