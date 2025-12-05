نویسنده کتاب «قدرت عشق» گفت: این اثر یک داستان واقعی و بازتابی از ارادت به حضرت زهرا (س) است.

آقای عباس جوهری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما افزود: این داستان، روایت یک طلبه ۱۸ ساله است که در مدرسه حقانی قم مشغول به تحصیل بود و طی حادثه تصادف از دنیا می‌رود، اما آیت الله بهجت او را شهید خواندند.

وی در خصوص فصول زندگی این طلبعه گفت: این طلبه که «قدرت الله امیرخانی» نام داشت، طلبه اهل زنجان بود وشخصیت خاصی داشت به طوری که اکنون می‌تواند الگوی خوبی برای جوانان از نظر توجه به اهل بیت (س) باشد.

نویسنده کتاب قدرت عشق افزود: مسئولیت پذیری از نظر اجتماعی، کمک به امور طلبه‌ها و کوشش‌های علمی و کسب رتبه‌های برتر از جمله ویژگی‌های این شهید بود.

آقای جوهری گفت: وقتی ایشان تصادف کرد به کما رفت و بعد از آن، تازه خبر به آیت الله بهجت می‌رسد و زمانی که این طلبه از دنیا می‌رود با شهید خواندن شان از طرف آیت الله بهجت، تشییع بسیار با شکوهی برایشان برگزار می‌شود و آیت الله بهجت، خود نماز این شهید را می‌خواند.

این نویسنده افزود: مبنای نگارش من برای این کتاب، زندگی پربارش و آشنایی شخصی و مراجعه به یادداشت‌های او بود.

وی گفت: این شهید، به واسطه محبت و اتصال به منبع نورانیت حضرت زهرا سلام الله علیها

در جای جای دفترش، از دعا‌ها و آیات استفاده کرده بود و همین رمز ماندگاری اوست.

شهید قدرت الله امیرخانی، در دهه ۷۰ از دنیا رفت و در این کتاب زندگی او با روایتی در قالب یک داستان درج شده است.