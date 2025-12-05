پخش زنده
دوره داستان نویسی «نِشا» با هدف پرورش خلاقیت و تقویت مهارتهای نوشتاری نوجوانان در حوزه هنری آغاز شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، دوره آموزشی داستاننویسی « نشا» که در مدرسه نویسندگی شاهد برگزار می شود، از نویسندگی به عنوان ابزار اصلی برای تقویت خلاقیت و توانمندی ذهنی نوجوانان استفاده میکند.
نوجوانان در این دوره آموزشی، اصول نویسندگی، عناصر داستان، شیوه درست خواندن و روشهای آزادسازی خلاقیت را میآموزند.
دوره های ِنشا تا پایان سال تحصیلی ادامه دارد.
ایمان یادگاری گزارش می دهد: