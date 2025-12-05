نویسنده کتاب «روتن این تخته سیاه» گفت: این کتاب، تنها اثری است که برای نوجوانان در حوزه ۱۶ آذر نوشته شده است وماجرای آن به طرحی که انتشارات سوره مهر برای نگارش مجموعه‌ای برای ادبیات انقلاب اسلامی شروع کرده بود برمی گردد.

کتاب «روتن این تخته سیاه» و ماجرای نگارش آن

آقای هادی خورشاهیان در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما افزود: من ۱۶ آذر را انتخاب کردم، چون خیلی‌ها مثل خود من شاید فکر می‌کردند این اتفاق در سال ۵۷ رخ داده در حالی که زمان آن سال ۱۳۳۲ بوده است.

این نویسنده گفت: اساس کار من یادداشت‌های شهید چمران و بازدید از امام زاده عبدالله، مدفن این شهدا بود.

آقای خورشاهیان افزود: این رمان، داستانی است و شخصیت اصلی آن یک نوجوان است که مادر او نمی‌گذارد کنکور بدهد، بعد مشخص می‌شود که مادربزرگ این دختر در جریان واقعه شانزده آذر حضور داشته است. من سعی کردم که در واقع یک داستان امروزی بنویسم تا با نسل جدید ارتباط برقرار کنم.

داستان رو تن این تخته سیاه، هفت سال قبل برای نخستین بار منتشر شده است.

آثار پیشین آقای خورشاهیان و جوایز او عبارتند از:

من یک بادبادکم

لطفاً آدم بزرگ‌ها پیاده شوند

دفتر نقاشی خاطرات سایه

چوب درخت بِه

افتخارات:

دریافت عنوان برگزیده سومین دوره جشنواره شعر فجر در سال ۱۳۸۷

دریافت عنوان تقدیر شده در هفتمین جایزه ادبی اصفهان برای کتاب «پلاک ۶۱» در سال ۱۳۸۹

دریافت عنوان رتبه سوم شعر کودک و نوجوان بیستمین کنگره دفاع مقدس در سال ۱۳۹۱

دریافت گواهینامه هنری درجه دو در رشته شعر در سال ۱۳۹۳

تمجید شده در سیزدهمین دوره جشنواره قلم زرین برای رمان «مگه من چند نفرم؟» در سال ۱۳۹۴

دریافت عنوان تقدیر شده در کنگره ۲۰۰۰ شهید هنرمند برای کتاب «ترنم پرواز» در سال ۱۳۹۴

نامزد شده در پانزدهمین دوره جشنواره قلم زرین برای کتاب «مجموعه غزل سلام بر زندان» در سال ۱۳۹۶

نامزد شده در جایزه جلال آل احمد برای رمان «الفبای مردگان» در سال ۱۳۹۶