عملیات مرمت قلعه تاریخی خرانق در شهرستان اردکان با تخصیص اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد تومان به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان اردکان از شهر تاریخی خرانق، از نزدیک در جریان روند اجرای عملیات مرمتی قرار گرفت و آخرین اقدامات انجام شده را مورد ارزیابی قرار داد.
این طرح که بهصورت پیمانی اجرا شد، تمرکز خود را بر اقدامات حفاظتی و جلوگیری از فرسایش بیشتر بنا قرار داده بود.
در چارچوب این طرح، احیای برج دیدبانی قلعه، اجرای اندود کاهگل و اصلاح ناودانها در بخشهایی از بامها انجام شد تا پایداری کالبدی و شرایط حفاظتی مجموعه بهبود یابد.
قلعه خرانق یکی از آثار تاریخی ارزشمند استان یزد بهشمار میرود که با اجرای این طرح مرمتی، گامی مؤثر در راستای حفظ و احیای آن برداشته شده است.