به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اردکان از شهر تاریخی خرانق، از نزدیک در جریان روند اجرای عملیات مرمتی قرار گرفت و آخرین اقدامات انجام شده را مورد ارزیابی قرار داد.

این طرح که به‌صورت پیمانی اجرا شد، تمرکز خود را بر اقدامات حفاظتی و جلوگیری از فرسایش بیشتر بنا قرار داده بود.

در چارچوب این طرح، احیای برج دیدبانی قلعه، اجرای اندود کاه‌گل و اصلاح ناودان‌ها در بخش‌هایی از بام‌ها انجام شد تا پایداری کالبدی و شرایط حفاظتی مجموعه بهبود یابد.

قلعه خرانق یکی از آثار تاریخی ارزشمند استان یزد به‌شمار می‌رود که با اجرای این طرح مرمتی، گامی مؤثر در راستای حفظ و احیای آن برداشته شده است.