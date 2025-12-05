با هدف ارائه خدمات مستقیم، پاسخ‌گویی به پرسش‌های شهروندان و تبیین اهمیت خاک سالم میز خدمت حفاظت محیط‌زیست آذربایجان‌غربی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ به مناسبت گرامی‌داشت ۱۴ آذرماه؛ روز جهانی خاک با شعار «خاک‌های سالم برای شهر‌های سالم» میز خدمت اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست آذربایجان‌غربی با هدف ارائه خدمات مستقیم، پاسخ‌گویی به پرسش‌های شهروندان و تبیین اهمیت خاک سالم در ارتقای کیفیت زندگی شهری برگزار می‌شود.

در این برنامه، دکتر حجت جباری، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست آذربایجان‌غربی به همراه معاونین و مسئولین اداره‌کل حضور خواهند داشت تا به سؤالات و دغدغه‌های محیط‌زیستی مردم استان پاسخ دهند.

این برنامه در روز جمعه و پیش از خطبه‌های نماز جمعه در مصلای حضرت امام خمینی (ره) ارومیه برگزار خواهد شد و شهروندان می‌توانند با حضور در میز خدمت، مسائل و پرسش‌های خود را در حوزه‌های مختلف محیط‌زیست مطرح کنند.

اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست آذربایجان‌غربی از عموم مردم دعوت می‌کند با حضور در این رویداد، در مسیر ارتقای سلامت شهر‌ها و حفاظت از خاک همراه باشند.