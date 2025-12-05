آغاز مرحله پنجم اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی از فردا
مهرجو گفت: مرحله پنجم اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی شامل دهکهای یک تا ۳ از فردا ۱۵ آذر آغاز میشود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: مرحله پنجم طرح کالابرگ الکترونیکی با شارژ اعتبار حساب سرپرستان خانوارهای تحت پوشش سازمانهای حمایتی (بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) در دهکهای درآمدی اول، دوم و سوم از فردا شنبه ۱۵ آذرماه آغاز میشود. ابراهیم مهرجو افزود: افراد مشمول این طرح میتوانند از شنبه ۱۵ آذر با مراجعه به فروشگاه متصل به طرح کالابرگ الکترونیکی ۱۱ قلم کالای اساسی شامل شیر و لبنیات، گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخممرغ، حبوبات، برنج، ماکارونی، روغن، قند و شکر را خریداری کنند. مهرجو از افزایش مبلغ درآمدی دهکهای اول تا سوم خبر داد و اضافه کرد: در این مرحله، برای هر یک از مشمولان در دهکهای اول تا سوم درآمدی مبلغ ۶۲۰ هزار تومان اعتبار شارژ میشود. وی با بیان اینکه مشمولان میتوانند متناسب با نیاز خود، کالاهای تعیینشده را خریداری کنند، ادامه داد: هیچ محدودیتی در مقدار خرید هر کالا یا انتخاب نشان تجاری خاص وجود ندارد. در صورت خرید بیش از سقف اعتبار، مابهالتفاوت را خریدار پرداخت میکند. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه امکان خرید در چند نوبت وجود دارد و نیازی به استفاده از کل اعتبار در یک مرحله نیست، گفت: خریداران میتوانند محصولات تولیدکنندگان مختلف را از گروههای کالایی تعیینشده انتخاب کنند.