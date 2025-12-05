پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رزمایش بزرگ «الی بیتالمقدس ۱۶» با حضور گسترده یگانهای مردمی و نظامی سپاه بوکان و با رمز مقدس «یا فاطمهالزهرا» در بوکان برگزار شد.
این رزمایش با هدف ارتقای توان دفاعی، افزایش آمادگی رزمی و نمایش اقتدار نیروهای مردمی و نظامی در منطقه برگزار گردید.
در جریان این مانور، رژه خودروی یگانهای مستقر، ستون کشی به اردوگاه و اجرای عملیات ترکیبی، توان هماهنگی و انسجام خود را به نمایش گذاشتند.
فرماندهان حاضر در رزمایش تأکید کردند که این تمرینها علاوه بر تقویت روحیه جهادی، نقش مهمی در ارتقای امنیت پایدار و آمادگی برای مقابله با تهدیدات احتمالی دارد.
حضور پرشور نیروهای بسیجی و مردمی در کنار یگانهای نظامی، جلوهای از وحدت و همبستگی ملی را به نمایش گذاشت.
رزمایش «الی بیتالمقدس ۱۶» در بوکان نمادی از عزم راسخ نیروهای انقلابی برای دفاع از ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی است و پیام روشنی از اقتدار و آمادگی همهجانبه به دشمنان مخابره میکند.