به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل محیط زیست استان گفت: انش‌آموزان و اولیای آنان در چهارمحال‌وبختیاری با با مدیریت پسماند خانگی و نحوه تفکیک زباله از مبدأ آشنا شدند.

محسن کریمی افزود: در این برنامه آموزشی کارشناسان حفاظت محیط‌زیست استان درنشست‌های جداگانه برای دانش‌آموزان و اولیای آنها درباره حفظ محیط‌زیست، نقش خانواده‌ها در تربیت نسل دوستدار محیط‌زیست و نحوه تفکیک زباله مطالب جامع و کاملی به صورت تئوری و عملی ارائه کردند.