در آیین بزرگداشت روز سرباز از جمعی از سربازان نمونه یگانهای مختلف سلماس تجلیل شد.
در این مراسم که در سالن سپاه سلماس برگزار شد، فرماندهان نظامی با تقدیر از تلاشها و انضباط سربازان، نقش آنان را در ارتقای امنیت و آرامش جامعه برجسته دانستند.
مسئولان حاضر با اهدا لوح تقدیر و هدایایی از سربازانی که در حوزههای انضباط، مهارتهای تخصصی و فعالیتهای فرهنگی عملکرد برتر داشتند قدردانی کردند.
مراسم با اجرای سرود و برنامههای فرهنگی به پایان رسید.