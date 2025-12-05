به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ از جمعی از سربازان نمونه یگان‌های مختلف سلماس تجلیل شد.

در این مراسم که در سالن سپاه سلماس برگزار شد، فرماندهان نظامی با تقدیر از تلاش‌ها و انضباط سربازان، نقش آنان را در ارتقای امنیت و آرامش جامعه برجسته دانستند.

مسئولان حاضر با اهدا لوح تقدیر و هدایایی از سربازانی که در حوزه‌های انضباط، مهارت‌های تخصصی و فعالیت‌های فرهنگی عملکرد برتر داشتند قدردانی کردند.

مراسم با اجرای سرود و برنامه‌های فرهنگی به پایان رسید.