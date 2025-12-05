پخش زنده
پس از طرح ادعای آلودگی هوا توسط کارخانه قند، مأموران محیطزیست پیرانشهر با حضور در محل، منابع احتمالی انتشار آلایندهها را پایش کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رئیس اداره حفاظت محیطزیست پیرانشهر اعلام کرد که پس از انتشار گزارشی درباره آلودگی هوای منتسب به فعالیت یک کارخانه قند در این شهرستان، بازرسی فوری از این واحد صنعتی انجام شده است.
طه ایزان توضیح داد: تیم کارشناسی محیطزیست با حضور در محل، روند فعالیت کارخانه، منابع احتمالی انتشار آلاینده و میزان رعایت قوانین زیستمحیطی را بهطور دقیق تحت بررسی قرار داده است.
به گفته وی، در این بازدید موارد لازم درخصوص رعایت استانداردهای قانونی و کاهش آلایندهها به مدیریت کارخانه گوشزد شده است.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست پیرانشهر با اشاره به اینکه نظارت بر واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی به صورت مستمر انجام میشود، تأکید کرد: هرگونه فعالیت آلاینده اعم از انتشار هوا، پساب یا آلودگی صوتی در صورت مشاهده تخلف، طبق قوانین با برخورد مواجه خواهد شد.