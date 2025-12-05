پخش زنده
مراسم نخستین سالگرد تدفین شهید گمنام در یادمان پارک کوثر مهریز با حضور جمعی از مسئولان و مردم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، شهردار مهریز این مراسم گفت: طی یک سال گذشته عملیات تکمیل یادمان شهید گمنام انجام شد تا این مجموعه در شأن شهید و مردم مهریز باشد.
حمیدرضا زارعبدکی افزود: برنامه فرهنگی کافه شهدا از دوازدهم تا چهاردهم آذر، هر روز از ساعت ۱۷ تا ۲۱ در کنار یادمان برگزار میشود و شامل اجرای تئاتر، سرود، روایتگری و پذیرایی است.
وی تأکید کرد: این یادمان بهعنوان یک پایگاه فرهنگی فعال در طول سال نیز میزبان برنامههای مختلف خواهد بود.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مهریز نیز با اشاره به ضرورت زنده نگهداشتن یاد شهدا گفت: در شرایط امروز جامعه، نیاز داریم فرهنگ ایثار در زندگی مردم حضور ملموس داشته باشد.
سرهنگ دشتآبادی ادامه داد: با ابتکار کمیته خادمین شهدا و پایگاههای مقاومت، کافه شهدا طراحی شد تا فضایی سالم و صمیمی برای حضور خانوادهها و جوانان ایجاد شود.